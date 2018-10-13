Спецоперация КНБ: особо опасную ОПГ задержали в Алматы

CA-NEWS (KZ) - 10 октября в Алматы Комитетом национальной безопасности совместно с МВД РК вскрыта и пресечена деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы под руководством жителя Алматинской области К. Алиева, сообщает пресс-служба КНБ.



В результате проведенной спецоперации с привлечением службы специального назначения «А» КНБ задержан лидер преступной группы К. Алиев и 5 ее активных участников: Т. Алиев, А. Дартаев, Д. Терешин, С. Дидик и Ж. Калтай.

Установлено, что основной каст преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые 13 сентября текущего года на ст. Отар в Жамбылской области совершили вооруженное разбойное нападение на предпринимателя Р. Агагуллина, завладев $107 тысяч, 4 млн. российских рублей и 23 тысячами евро.

В ходе обысковых мероприятий у задержанных обнаружены и изъяты 8 пистолетов и ружей, 140 единиц боеприпасов, радиостанции, поддельные автомобильные регистрационные знаки, матерчатые маски, наручники и другие средства для совершения разбойных нападений.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия