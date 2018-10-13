В Узбекистане на официальном уровне признали народную медицину

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начнут лицензировать деятельность по оказанию услуг методами народной медицины, сообщает Podrobno.uz.

В постановлении президента отмечается, что теперь в стране "народная медицина признается дополнительным методом оказания медицинской помощи населению", а "лица, оказывающие медицинские услуги с использованием методов народной медицины, несут ответственность за последствия своей деятельности в объеме, предусмотренном для медицинских работников в соответствии с законодательством".

Кроме того, теперь требования, предъявляемые к оказанию медицинской помощи, также распространяются на лиц, занимающихся предоставлением медицинских услуг с использованием методов народной медицины.

Министерство здравоохранения назначено уполномоченным органом, определяющим требования к занятию медицинской деятельностью с использованием методов народной медицины, а также порядок и объемы предоставления медицинской помощи с использованием методов народной медицины.

Мирзиёев так же утвердил программу первоочередных мер по развитию народной медицины в Узбекистане.

В ее рамках в учебную программу бакалавриата по направлениям "Лечебное дело", "Педиатрическое дело", "Медико-педагогическое дело" медицинских высших образовательных учреждений республики введут специальный образовательный цикл по народной медицине.

Также при Ташкентском институте усовершенствования врачей будет создана кафедра народной медицины и организован курс по повышению квалификации по направлению "Народная медицина".

При министерстве здравоохранения будет создана специальная комиссия по лицензированию медицинской деятельности с использованием методов народной медицины.