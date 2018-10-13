Пентагон сообщил об утечке персональных данных сотрудников

CA-NEWS (CA) - Пентагон изучает обстоятельства попадания к хакерам личных данных своих сотрудников, причины и урон от произошедшего оцениваются, сообщил РИА Новости представитель оборонного ведомства США подполковник Джозеф Буччино.

"Четвертого октября министерство обороны выявило утечку персональных данных своих сотрудников", — отметил Буччино. И добавил, что о произошедшем, согласно нормативам, был уведомлен конгресс.

Он также отметил, что утечка данных произошла через компанию-подрядчика, которая предоставляла Пентагону услуги в части поездок персонала. И речь идет о небольшом объеме таких работ.

"Министерство продолжает оценивать размеры причинения вреда сотрудникам. Министерство начало процесс уведомления пострадавших лиц", — добавил он.

"В настоящее время дополнительная информация об этом инциденте собирается. Министерство оценивает дальнейшие меры по противодействию", — заключил Буччино.