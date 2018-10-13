СМИ опубликовали танцы президента Франции, премьер-министров Канады и Армении на ужине в Ереване

Азия и мир, политика

12:59, 13 октября 2018

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CA-NEWS (CA) - В соцсетях появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Армении Никол Пашинян и другие гости танцуют на официальном ужине, посвященном 17 саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване.