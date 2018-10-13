РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ опубликовали танцы президента Франции, премьер-министров Канады и Армении на ужине в Ереване

CA-NEWS (CA) - В соцсетях появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Армении Никол Пашинян и другие гости танцуют на официальном ужине, посвященном 17 саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване.

print
  • Зампредседателя парламента Монголии участвует в совещании спикеров стран Евразии
  • Посол Монголии вручил верительные грамоты императору Японии
  • Глава МИД Таджикистана встретился с генсеком ШОС
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×