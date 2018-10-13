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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе начато строительство зданий парламента и правительства на безвозмедные $220 млн, выделенных после переговоров Таджикистана и Китая
Предыстория: Таджикистан и Китай подписали обменные письма по финансированию строительства зданий парламента и правительственного комплекса в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель парламента Шукурджон Зухуров, премьер-министр РТ Кохир Расулзода, глава исполнительного аппарата президента Озода Рахмон и мэр города Душанбе Рустам Эмомали возложили первый камень в основание будущих зданий парламента и правительства Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства РТ.

Строительство парламентского и правительственного комплексов будет реализовано на основе таджикско-китайского сотрудничества при финансовой поддержке КНР в размере 1,5 млрд юаней (порядка $220 млн.).

После церемонии возложения первого камня в основание будущих зданий парламента и правительства, Эмомали Рахмон и Ли Кэцян ознакомились с проектами комплексов.

Ранее в СМИ была опубликована концепция парламентского комплекса в Душанбе, созданная мастерской комплексного архитектурно-строительного проектирования.

Было отмечено, что новое здание парламента будет построено рядом с столичным центральным проспектом Рудаки, и высота основного здания парламента составит 49,7 метров, а учетом купола высота составит 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса составит 42 тыс. 874 квадратных метров.

Здание правительства Таджикистана будет расположена в центре Душанбе, на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных зданий подведомственных правительству управлений.

Новые здания парламента и правительства страны будут построены с учетом национальной архитектуры с сочетанием современной архитектуры.

После ознакомления с проектами зданий парламента и правительства, президент Эмомали Рахмон призвал строителей к качественному выполнению работ.

Напомним, в сентябре текущего года Таджикистан и Китай подписали обменные письма по строительству зданий парламента и правительственного комплекса в Душанбе.

Документы были подписаны по итогам состоявшегося в Душанбе очередного заседания таджикско-китайской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Согласно подписанному документу, Китай выделит для возведения этих объектов средства в размере 1,5 миллиарда юаней (около $220 млн.) на безвозмездной основе.

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