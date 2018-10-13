Дочь Гульнары Каримовой вернулась в Ташкент из Лондона

CA-NEWS (UZ) - Дочь Гульнары Каримовой вернулась в Ташкент. Об этом свидетельствуют фото, что она выложила в своем Instagram.

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Дочь Гульнары Каримовой и внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова 28 сентября вылетела из Ташкента в Лондон, где пробыло около 2-х недель.

Тогда на второй фотографии было подписано: «Не все могут взломать. Берегите свои «devices» когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть как мой компьютер. Но это только если за вами присматривают» и заботятся одновременно».

В Лондоне проживает сын Гульнары и старший брат Иман - Ислам Каримов (младший), которой в начале текущего года попросил убежища в Великобритании. Старший внук Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении его матери, старшей дочери бывшего президента, началось уголовное расследование.

Об Иман не было ничего слышно, с тех пор, как её мать посадили под домашний арест в 2015 году.

«Мама теперь дома.. Поэтому искали наверно что-то важное. Как глупо!», - 2 октября написала в своем Instargram Иман Каримова про инцидент в аэропорту, не уточнив, точное местонахождение ее матери Гульнары Каримовой.

«Под прикрытием фейк драки в аэропорту которую создали специально чтобы отвлечь мое внимание и уничтожить содержимое моего компьютера и другой техники…..Теперь это предмет независимого расследования!», - писала тогда дочь Гульнары Каримовой.

Из-за инцидента в аэропорту, рейс, на котором должна была улететь девушка, задержали на полтора часа. Судя по stories Иман, ей удалось покинуть Ташкент только на следующий день, 29 сентября.

Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщил, что дочь экс-президента Гульнара Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда.

«Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке», - заявил он, не приведя никаких деталей.

Иман и Ислам Каримовы - дети старшей дочери первого президента Узбекистана, Гульнары Каримовой. Ислам Каримов-младший последние несколько лет живет в Лондоне.