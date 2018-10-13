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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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19-летнюю мать подозревают в убийстве своего ребенка в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Как сообщили в областном ДВД, шокирующий случай произошел 10 октября в одном из поселков Талгарского района. Медики зафиксировали смерть полуторагодовалого ребенка, передает nur.kz.

Предварительная экспертиза показала, что малыш скончался от удушья.

Подозрения в совершении особо тяжкого преступления пали на мать погибшего. Стражи порядка возбудили уголовное дело. 19-летнюю девушку задержали и поместили в ИВС. В настоящее время ведется досудебное разбирательство.

Следственное управление взяло данное дело на контроль.

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