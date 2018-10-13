Граждане Таджикистана могут прибывать на территории Кыргызстана без регистрации 60 дней

CA-NEWS (TJ) - Граждане Таджикистана могут прибывать на территории Кыргызстана без регистрации в течение 60 календарных дней, сообщает Авеста.



На заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана, 11 октября депутаты рассмотрели законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Кыргызстана и Таджикистана о порядке пребывания граждан КР на территории РТ и граждан РТ на территории КР, подписанного 1 февраля 2018 года в городе Душанбе в третьем чтении.

Данное Соглашение предусматривает возможность пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Таджикистан, а также граждан Республики Таджикистан на территории Кыргызской Республики без регистрации в компетентных органах Сторон до 60 календарных дней (в настоящее время -5 дней).

Парламент Кыргызстана ратифицировал данное соглашение в третьем чтении, согласно которому, граждане Таджикистана могут пребывать на территории Кыргызстана без регистрации в государственных органах в течение 60 календарных дней.

Ранее граждане Таджикистана, прибывшие на территорию Кыргызстана, были обязаны регистрироваться в течение 5 дней.

Напомним, в 2012 году Таджикистан включил Кыргызстан в список государств, граждане которых освобождены от регистрации в органах внутренних дел как иностранные граждане на паритетный период – 60 дней.