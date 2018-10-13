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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Массовая авария в Алматы: пострадали 6 человек

CA-NEWS (KZ) - Ночью 12 октября в Алматы произошла авария с участием трех иномарок, пишет Zakon.kz.

По утверждениям очевидцев, BMW ехал по Толе би на запад, по «встречке» двигалась Daewoo Nexia. В этот момент на перекрестке в них врезался Hyundai. При этом, со слов очевидцев, водитель Hyundai превысил допустимую скорость. Кроме того, выехал на запрещающий знак светофора.

В аварии различные травмы и ушибы поучили шесть человек. Пятеро из них были доставлены в медучреждения.

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