Массовая авария в Алматы: пострадали 6 человек
- Казахстан, происшествия
- 17:13, 13 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Ночью 12 октября в Алматы произошла авария с участием трех иномарок, пишет Zakon.kz.
По утверждениям очевидцев, BMW ехал по Толе би на запад, по «встречке» двигалась Daewoo Nexia. В этот момент на перекрестке в них врезался Hyundai. При этом, со слов очевидцев, водитель Hyundai превысил допустимую скорость. Кроме того, выехал на запрещающий знак светофора.
В аварии различные травмы и ушибы поучили шесть человек. Пятеро из них были доставлены в медучреждения.
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