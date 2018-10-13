Президент Туркменистана подвел итоги работы правительства за прошедшие девять месяцев

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 12 октября расширенном заседании правительства в Туркменистане глава государства Гурбангулы Бердымухамедов охарактеризовал итоги работы за прошедшие девять месяцев, обозначив ключевые задачи на ближайшую перспективу, сообщает Золотой Век.

В нынешнем этом году, отметил президент, были также сделаны решительные шаги на пути реализации реформ по достижению основной цели – обеспечению высокого уровня и качества жизни туркменистанцев.

Неизменной остаётся проводимая Туркменистаном внешняя политика, основанная на нейтрально-правовом статусе нашего государства. Активный характер присущ сотрудничеству с международными организациями по вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологии. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Осуществляется необходимая работа по развитию систем образования и культуры, обеспечению прав и свобод человека, укреплению всеобщей безопасности.

Что касается внутренней стратегии, то в стране поддерживается надёжная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика. Увеличиваются инвестиции в частный сектор и сферу государственного обеспечения, отмечается в статье.

По некоторым отраслям достигнуты хорошие показатели в сферах производства и услуг. Это позволило добиться роста ВВП почти на 6,2 процента, констатировал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Выросли и доходы Государственного бюджета, что дало возможность на 9 процентов увеличить размеры заработной платы. Стабильным остаётся курс национального маната.

В данном контексте глава государства отметил, что на днях Туркменистан посетила делегация Международного валютного фонда, которая подтвердила правильность избранного пути по проведению реформ, достигнутым результатам дана положительная оценка.

В продолжение темы президент страны вновь отметил, что нужно развивать дорожно-транспортную и производственную инфраструктуру, создавать новые рабочие места, и, руководствуясь этими задачами, ускорить работы по составлению проекта инвестиционной программы на 2019 год.

Как сказал далее Президент, конкурентоспособность должна обеспечиться за счёт повышения роли частного сектора. Банки страны должны оказывать малому и среднему бизнесу наибольшую поддержку. Инвестиционные средства должны способствовать развитию внутренних рынков и укреплению основ финансовых институтов.