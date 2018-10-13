Монголия выпустит в обращение килограммовую монету 20 тыс. тугриков Аммониты

CA-NEWS (MNG) - В конце этого года Центральный банк Монголии выпустит в обращение килограммовую серебряную памятную монету 20000 тугриков Аммониты, сообщает oncoins.net.
Эта монета стала 5-й монетой серии «Эволюция жизни», которые выпускаются Монголией с 2015 года и фактически является увеличенной копией монеты «Аммониты», которая была выпущена в 2015 году.
Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк.
Монета посвящена Аммонитам, хищным головоногим, которые существовали на Земле миллионы лет и вымерли в ходе мел-палеогенового вымирания. В момент своего наивысшего расцвета эти существа вырастали в диаметре до нескольких метров.
Напомним, монеты серии «Эволюция жизни» выходят ежегодно с 2015 года. За это время свет увидели монеты «Птерозавр» (2018 год – 500 тугриков, 1000 тугриков), «Ихтиозавр» (2017 год), «Трилобит» (2016 год) и «Аммониты» (2015 год), на которых были размещены животные и существа, которые умерли миллионы лет назад.
Технические характеристики монеты 20000 тугриков Аммониты:
Металл/проба, серебро/999-й пробы
Масса монеты (грамм), 1000
Диаметр (мм), 100.0
Гурт, рубленный с указание номера монеты от 1 до 99
Монета изготовлена качеством, Proff + Antique + золочение + супер объем
Тираж (штук), 99
Стоимость монеты, €2700,0