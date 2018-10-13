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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В таджикском Гиссаре обокрали букмекерскую контору

CA-NEWS (TJ) - В городе Гиссаре букмекерскую контору обворовали еще в августе. Предполагаемый вор был задержан в октябре, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Установлено, что в ОМВД города Гиссара обратился 22-летний житель района Рудаки. Мужчина, предприниматель, владелец букмекерской конторы в Гиссаре заявил, что 9 августа текущего года, примерно в 2 часа ночи, неизвестные проникли в принадлежащую ему букмекерскую контору «Рахш» в Гиссаре.

Отмечается, что из конторы были похищены 80 сомони наличными, 2 телевизора марки «Никура» и один мобильный телефон. Общая стоимость похищенного имущества составила 6 тыс. 680 сомони ($700).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками милиции был задержан 23-летний житель города Гиссара.

В настоящее время по факту кражи проводится расследование, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

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