Шавкат Мирзиёев встретился с фермерами Ташкентской области

CA-NEWS (UZ) - 2 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Букинский район Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента.

Побывав на хлопковом поле фермерского хозяйства «Валихон ота», глава государства ознакомился с процессом уборки урожая.

На прошедших, в июле текущего года, видеоселекторных совещаниях глава государства определил актуальные задачи по активизации работ по выращиванию хлопчатника, накоплению урожая. В соответствии с ними в Ташкентской области также осуществлены необходимые агротехнические мероприятия. Хлопок выращен на 76 тысячах гектарах площадей области, в том числе почти на 13 тысячах гектарах Букинского района. В эти дни продолжается сбор урожая.

Президент провел беседу с фермерами области и ответственными лицами сельскохозяйственной сферы.

В нынешнем году наблюдалась неблагоприятная для хлопководства погода. Ощущалась нехватка воды, выросло количество насекомых-вредителей. Хлопчатник отстал в развитии, отмечается в пресс-релизе.

Глава государства отметил, что в сельском хозяйстве, как и в других отраслях, приоритетом являются интересы народа, необходимо возделывать те культуры, которые приносят больше дохода.

«Чтобы была заинтересованность, необходимо не только покрывать затраты, но и выходить на прибыль. Чтобы завтрашний день стал лучше, чем сегодня, каждый должен опираться на собственные силы. В нынешнее время выигрывает тот, кто ищет, стремится, работает», - сказал Шавкат Мирзиёев.

В этом году размер платы за сбор урожая хлопка была увеличена вдвое. В частности, в Ташкентской области за один килограмм собранного хлопка выплачивается более трех тысяч сумов.

В беседе также отмечалось, что настало время фермерам увидеть плоды своего труда, для этого необходимо организованно провести уборочный сезон и собрать урожай до наступления ненастных дней.