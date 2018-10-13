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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон предложил Ли Кэцяну создать совместную комиссию для освоения гидроэнергетических возможностей Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 13 октября во Дворце нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял премьера Государственного совета Китая (КНР) Ли Кэцяна, который находится в Душанбе для участия на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС. В ходе беседы с учетом гидроэнергетических возможностей Таджикистана, было предложено создать совместную комиссию по развитию сотрудничества в сфере энергетики, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что таджикская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем. Было выражено удовлетворение активному участию правительства Китая в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Таджикистана, подписанию программы сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, направленной на осуществление инициативы «Один пояс – один путь» и «Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об объеме товарооборота, продвижении крупных экономических и социальных проектов, привлечении инвестиций Китая в сферы горной промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других интересующих направлениях.

Была высоко оценена инициатива китайской стороны по возведению зданий Парламента и Правительства Республики Таджикистан, осуществляемая на основе безвозмездной поддержки.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в области региональной безопасности.

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