В Таразе состоялось судебное заседание по делу Мухтара Аблязова, обвиняемого в убийстве банкира Татишева

CA-NEWS (KZ) - Предварительное судебное заседание по делу Мухтара Аблязова состоялось 13 октября в городском суде Тараза. Обвиняемый на судебное слушание не пришел, сообщает КТК.

Мухтара Аблязова обвиняют в организации заказного убийства банкира Ержана Татишева. Обвиняемый на судебном заседании так и не появился.

«Он не виновен», - заявил защитник Аблязова и попросил снять с него все обвинения.

На вопрос суда, поддерживает ли адвокат связь с обвиняемым, тот в свою очередь не дал конкретного ответа. Судья принял решение рассмотреть дело без участия подсудимого в заочном порядке.

Напомним, за организацию заказного убийства Мухтару Аблязову грозит пожизненное заключение.