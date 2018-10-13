Генсек ООН потребовал раскрыть правду о судьбе пропавшего в Турции саудовского журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал раскрыть правду о судьбе саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Би-Би-Си.



Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать "новой нормой".

"Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность. Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо", - сказал генсек ООН.

Накануне появилась информация, что власти Турции располагают аудио- и видеозаписями, доказывающими, что журналист был убит в здании консульства. В СМИ также появились подробности убийства.

Власти Саудовской Аравии назвали все эти утверждения лживыми и заявили, что сами хотят узнать всю правду о случившемся. Они последовательно отвергают обвинения в убийстве журналиста.