Путин приедет в Узбекистан для запуска строительства первой АЭС в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров в Ташкенте, которые начнутся 13 октября, подпишет «солидный пакет» документов и даст старт строительству первой атомной станции в Центральной Азии., сообщает радио Озодлик.

Первую АЭС построят в районе водохранилища Тудакуль. Искусственный водоем расположен в 25 километрах к северо-востоку от Бухары. В поиске площадки исходили из таких критериев, как наличие воды, сейсмо-пассивная зона и близость систем инфраструктуры. Водоем собирает излишки воды реки Зеравшан и дополнительно подпитывается водами Амударьи через сложную систему каналов.

Площадка атомной станции расположена вдали от гор, в 700 километрах от сейсмоактивного очага Памиро-Гиндукушской зоны, есть и близость крупных промышленных инфраструктур Бухары и Навойи.

Российский «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков. Мощность АЭС составит 2300 МВт , что должно, как планируется, покрыть до 20% от потребности страны в электроэнергии.

По расчетам властей, атомная электростанция позволит сэкономить до 4 млрд кубометров природного газа, и появляется шанс заработать до $600 млн в год.

Критики строительства АЭС говорят, что Узбекистан мог бы построить электростанцию на солнечной энергии. Республика расположена в субтропиках, и тут есть колоссальные территории под панели, однако стоимость их превышает затраты на строительство и обслуживание АЭС.

Официальная церемония запуска строительства атомной станции состоится во время визита российского президента в Узбекистан.