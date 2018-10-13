РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В селе Эндирей в Дагестане произошла перестрелка с боевиками

CA-NEWS (CA) - Перестрелка с боевиками произошла в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Была перестрелка при адресной проверке одного из домов", - сказал источник, который добавил, что в доме могут находиться до трех боевиков. "Предположительно, в доме два или три боевика. Спецназ уже вошел внутрь здания. Подробности выясняются", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в доме находятся боевики из бандгруппы, действующей на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов республики.

По данным источника, дом блокирован. Ранее в Хасавюртовском районе был введен и действует режим контртеррористической операции.

Также сообщается о ранении сотрудника силовых структур. "В результате скоротечной перестрелки был ранен один сотрудник силовых структур", - сказал собеседник агентства.


print
  • Постоянный представитель Монголии при ООН выступил с докладом по защите прав детей
  • Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
  • Рахмон на заседании Совета глав правительств стран ШОС призвал объединить усилия в борьбе с глобальными угрозами
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×