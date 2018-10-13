В селе Эндирей в Дагестане произошла перестрелка с боевиками

CA-NEWS (CA) - Перестрелка с боевиками произошла в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Была перестрелка при адресной проверке одного из домов", - сказал источник, который добавил, что в доме могут находиться до трех боевиков. "Предположительно, в доме два или три боевика. Спецназ уже вошел внутрь здания. Подробности выясняются", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в доме находятся боевики из бандгруппы, действующей на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов республики.

По данным источника, дом блокирован. Ранее в Хасавюртовском районе был введен и действует режим контртеррористической операции.

Также сообщается о ранении сотрудника силовых структур. "В результате скоротечной перестрелки был ранен один сотрудник силовых структур", - сказал собеседник агентства.