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  14 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане выпал первый снег

CA-NEWS (KZ) - В Астане наблюдаются безветренная погода и обильный снегопад. Жители столицы публикуют видеозаписи с приходом зимы в социальных сетях, передает Tengrinews.kz. Снег пошел во второй половине дня. В городе из-за относительно теплой погоды он почти сразу тает на земле.

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Первый снег в Астане

Публикация от Khushruz (@nurkhush)13 Окт 2018 в 6:52 PDT

О выпадении первого снега в середине октября предупреждал Казгидромет. По прогнозам синоптиков, снег скоро растает. Температура воздуха понизится ночью до -2...+3 градусов, днем до +7...+12 градусов.

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с первым

Публикация от Асель Кинатова (@aselkinat)13 Окт 2018 в 7:03 PDT


По данным пресс-службы акимата Астаны, во время снегоуборочных работ на улицы готовы выйти 526 единиц техники в районе Есиль, в районе Байконыр - 177, в районе Сарыарка - 437 и Алматы - 452. К слову, Астана является единственным городом в стране, где очисткой дворовых территорий занимаются районные акиматы, а не КСК. "Надо быть в полной готовности. Коммунальные службы должны работать как часы, чтобы горожане не испытывали дискомфорта на дорогах из-за погодных условий", - поручил аким Астаны Бахыт Султанов, проверяя готовность города к началу снежного сезона.

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У нас снег18:20

Публикация от Maral Ermanova (@jenis305)13 Окт 2018 в 7:00 PDT

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