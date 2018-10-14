В Астане выпал первый снег

CA-NEWS (KZ) - В Астане наблюдаются безветренная погода и обильный снегопад. Жители столицы публикуют видеозаписи с приходом зимы в социальных сетях, передает Tengrinews.kz. Снег пошел во второй половине дня. В городе из-за относительно теплой погоды он почти сразу тает на земле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первый снег в Астане Публикация от Khushruz (@nurkhush)13 Окт 2018 в 6:52 PDT

О выпадении первого снега в середине октября предупреждал Казгидромет. По прогнозам синоптиков, снег скоро растает. Температура воздуха понизится ночью до -2...+3 градусов, днем до +7...+12 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram с первым Публикация от Асель Кинатова (@aselkinat)13 Окт 2018 в 7:03 PDT



По данным пресс-службы акимата Астаны, во время снегоуборочных работ на улицы готовы выйти 526 единиц техники в районе Есиль, в районе Байконыр - 177, в районе Сарыарка - 437 и Алматы - 452. К слову, Астана является единственным городом в стране, где очисткой дворовых территорий занимаются районные акиматы, а не КСК. "Надо быть в полной готовности. Коммунальные службы должны работать как часы, чтобы горожане не испытывали дискомфорта на дорогах из-за погодных условий", - поручил аким Астаны Бахыт Султанов, проверяя готовность города к началу снежного сезона.



