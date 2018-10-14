На юге Таджикистана разыскивают четырех призывников-дезертиров

CA-NEWS (TJ) - Четыре молодых жителя Кубодиёнского района Хатлонской области, получивших повестку в армию, сбежали из военкомата после прохождения медицинской комиссии. Все они находятся в розыске, им грозит уголовная ответственность за уклонение от службы в армии, сообщает Радио Озоди.

22-летний Парвиз Шарифов, 19-летний Юсуф Эшмуминов и 18-летние Урал Амирхонов и Далер Юлдошев в нынешний осенний призыв получили повестки военного комиссариата для прохождения армейской службы.

Семьи молодых ребят в недоумении и не знают, где могут находиться их дети. Их разыскивают уже 10 дней. Лишь Парвина Шарифова, сестра Парвиза Шарифова, сказала, что тот вылетел в Россию к родственникам.

«Не знаю, уклонился он таким образом от армии или нет. Знаю, что он выехал на заработки в Россию», - сказала она.

Источник в хукумате Кубодиёнского района сказал 13 октября в беседе с Радио Озоди, что все четверо дезертиров – жители джамоата имени 20-летия независимости, о них ничего неизвестно уже 10 дней. «Они были добровольцами. Пришли, подписали бумаги, получили повестки. Сами пришли потом пройти медицинскую комиссию. После этого сбежали», - говорит он.

Акрам Джураев, председатель джамоата имени 20-летия независимости, предполагает, что не только Парвиз, но и трое других ребят вылетели в Россию.

Ранее также происходили случаи дезертирства призывников, и многие из уклонистов были привлечены к ответственности. Например, суд города Куляб приговорил местного жителя к 1 году лишения свободы и штрафу в размере 4 тыс сомони за то, что тот дезертировал, разбив окно в военкомате.

Юрист Фарход Файзов говорит, что в том случае, если молодой человек получает повестку в армию и медкомиссия признает его годным к службе, уклонение от службы влечет за собой уголовную ответственность.

Молодежь Таджикистана в возрасте от 18 до 27 лет призывается в ряды армии дважды в год – весной и осенью. По мнению экспертов, основной причиной уклонения молодежи от службы в рядах таджикской армии является «дедовщина». В последние годы сообщалось о нескольких случаях жестокого избиения солдат срочной службы сослуживцами, часто такие избиения приводят к гибели военнослужащих.

По данным Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, с 2014 по 2016 годы было зафиксировано 59 случаев «дедовщины» в армии страны, 11 из них - со смертельным исходом.