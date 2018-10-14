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  14 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 1 ноября вырастут зарплаты, пенсии и стипендии

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 ноября текущего года размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий вырастут в 1,1 раза, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.

Это сделано для повышения доходов и уровня жизни населения, усиления государственной поддержки социально уязвимых слоев, а также обеспечения опережающего повышения размеров заработной платы низкооплачиваемых работников.

Увеличение будет следующим:

Размер заработной платы – 202 730 сумов ($25) (сейчас 184 300 сумов); ($22,53)

Размер пенсии по возрасту – 396 500 сумов (48,48) (360 460 сумов) ($44);

Размер пособия инвалидам с детства – 396 500 сумов ($48,48) (360 460 сумов) ($44);

Размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 243 300 сумов ($30)(221 190 сумов) ($27).

Напомним, что в последний раз минимальные размеры заработной платы, пенсий и стипендий увеличивались 15 июля 2018 года.

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