Под Ташкентом от сердечного приступа скончался аксакал махалли, отправленный на принудительный сбор хлопка

CA-NEWS (UZ) - Аксакал схода граждан махалли «Жомий» в Кибрайском районе Ташкентской области Юлдаш Ашуров, отправленный на сбор хлопка с ночевкой в Букинский район этой же области, скончался 10 октября от сердечного приступа, когда готовился выйти в поле на сбор урожая, сообщает Радио Озодлик.





Вначале тело 61-летнего Юлдаша Ашурова было доставлено в центральную больницу Букинского района, оттуда в морг Туйтепинского района для проведения судебно-медицинской экспертизы. Представители администрации Кибрайского района сообщили, что аксакал махалли скончался от обширного инфаркта.

11 октября чиновник администрации Ташкентской области заявил, что «Юлдаш Ашуров стал жертвой принудительного труда, который в этом году проявляется в новой форме».

"Махаллинские активисты собирают хлопок в Букинском районе и ночуют в здании местного Дома культуры. Вечером они вернулись с поля и сами приготовили себе еду. Утром, когда они собирались выйти на сбор хлопка, Юлдаш-ака сказал, что ему нездоровится и упал. Он скончался в самой казарме, в Букинскую больницу его увезли уже мертвым. Говорят, что у него случился инсульт, но может быть и обширный инфаркт", – рассказал один из местных чиновников.

12 октября сотрудник администрации Кибрайского района сообщил о том, что Юлдаш Ашуров был похоронен во второй половине дня 11 октября.

Он добавил, что согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти аксакала махалли стал обширный инфаркт.

Один из активистов из Кибрайского района говорит, что в период хлопкоуборочной кампании местная администрация усилила давление на аксакалов махаллей, находящихся на пенсии.

По его словам, для создания «отряда добровольных сборщиков хлопка» хокимы требуют от аксакалов махаллей отправить на сбор хлопка по меньшей мере восемь человек.

"Согласно новой принудительной тактике хокимията, аксакалы махаллей, представительницы Комитета по делам женщин, секретари и посбоны должны ходить по домам местных жителей и агитировать их выйти на сбор хлопка, воспользоваться государственной льготой и заработать деньги. Самое интересное в том, что эти жители должны написать расписку о том, что выйдут на сбор хлопка по собственному желанию. Как аксакалы махаллей могут уговорить людей согласиться на такое? В большинстве случаев им не удается уговорить людей. Поэтому они вынуждены сами ехать на сбор хлопка, несмотря на слабое здоровье. Некоторые за свой счет покупают хлопок, чтобы выполнить план. Юлдаш-ака тоже был вынужден пойти на такое", – говорит активист из Кибрайского района.

Он говорит, что в связи с тем, что аксакалы многих махаллей в Кибрайском районе выехали на принудительный сбор хлопка, работа в органах самоуправления граждан приостановлена.

Сотрудницы администрации Кибрайского района по делам женщин старше 60 лет также находятся на хлопковых полях. Репортеру «Озодлика» стало известно об этом, когда он позвонил сотруднице Комитета по делам женщин районной администрации, которая сообщила, что в эти дни собирает хлопок на одном из полей в Букинском районе.

"Уже 23-й день мы собираем хлопок на полях фермерского хозяйства С. Саймоков в Букинском районе Ташобласти. Заместитель хокима по делам женщин Кибрайского района Саодат-опа тоже вместе с нами собирает хлопок. В Комитете по делам женщин Кибрайского района работает 48 советников. 23 дня назад нас вызвали в здание районной администрации, заставили написать расписку о том, что мы добровольно едем на хлопок, посадили в автобус и повезли на хлопковые поля. С тех пор мы еще ни разу не были дома, собираем хлопок с ночевкой", – сказала сотрудница администрации Кибрайского района.

Постановлением Кабинета Министров представительницами хокимиятов по делам женщин назначаются вышедшие на пенсию женщины с высшим образованием, которые долгие годы проработали в государственных учреждениях, руководителями в школах и других учебных заведениях. В отличии от других, они работают, получая полную пенсию.

«Отряды инициативных женщин» созданы из числа женщин-пенсионерок старше 60 лет. Среди них есть и женщины с инвалидностью. Представьте себе, власти заставляют их собирать хлопок в сырую и дождливую погоду. Многие из них больные, еле встают с места. На хлопковое поле есть медсестра, у которой нет никакого лекарства, кроме но-шпы. Властей не интересует состояние этих пожилых женщин, у которых часто повышается давление, случается сердечный приступ. Юлдаш Ашуров собирал хлопок именно в таких условиях, будучи больным. Умер он по вине наших чиновников, –сказал собеседница.