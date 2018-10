На аукционе в США продана бутылка французского вина 1945 года за $558 тысяч

CA-NEWS (CA) - Бутылка французского вина Romanée Conti 1945 года была продана на аукционе в США за 558 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's в своем Twitter.

Утром 13 октября в Нью-Йорке были проданы 2 бутылки такого вина за 558 тысяч и 496 тысяч долларов. Особенность в том, что эта цена побила рекорд стоимости за одну бутылку вина любого размера, отмечается в сообщении аукционного дома.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg