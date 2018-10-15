В Ташкенте передумали сносить единственный в Центральной Азии буддийский храм

CA-NEWS (UZ) - Буддийскому храму удалось сохранить территорию благодаря вмешательству хокимията Ташкента. Тротуар, который планировалось проложить через двор храма, будет его огибать, сообщает Газета.уз.

Территория Буддийского храма, расположенного за Ташкентской кольцевой, останется нетронутой при расширении проходящей рядом автомобильной дороги. Компромиссное решение было найдено после вмешательства хокимията столицы. Ранее о планируемом сносе здания храма сообщили местные издания.

«13 октября для нас теперь второй день рождения храма, — говорит заместитель настоятеля единственного действующего буддийского храма во всей Центральной Азии Александр Хегай. — Последние месяцы мы провели в состоянии неопределенности и ожидания. Нам говорили, что решение об изъятии участка окончательное, и шансов на его сохранение нет, но благодаря государственной мудрости все решилось благополучно».

Основателем и настоятелем храма с 2001 года является южнокорейский монах Янг Ки Хун, проживающий в Узбекистане около 30 лет. На новом месте храм был открыт совсем недавно — 22 мая 2016 года на средства прихожан, в основном, граждан Южной Кореи, живущих и работающих в Узбекистане.

Ровно через два года — в мае 2018-го, увидев снаружи надпись красной краской «21,5 м», в храме с удивлением узнали о том, что через территорию комплекса проходит так называемая «красная линия».

«Буддийский храм — это не просто одно здание, это комплекс построек, каждая из которых имеет значение, и каждую из них необходимо сохранить. Мы были обеспокоены и обратились в местный, Зангиатинский хокимият. Там сказали, что решение пересматриваться не будет», — рассказал Александр Хегай.

Участок площадью 967 кв. м, документы на который были выданы районной администрацией в 2016 году, замыкает небольшой ряд зданий рядом с Ташкентской кольцевой автодорогой. Напротив — большое поле, места для строительства дороги достаточно, но в хокимияте ничем помочь не могли.

Расширяемая дорога соединяет столичные массивы Куйлюк и Сергели. Как сообщили «Газете.uz» в хокимияте Ташкента, решение о ее строительстве было подписано предыдущим хокимом города 14 марта 2013 года и остается в силе. Почему это не было учтено при закреплении Зангиатинским хокимиятом участка за религиозной организацией, неизвестно.

По инициативе прихожан храма было принято решение обратиться к президенту через виртуальную приемную. «Многие уже не верили. Многие отчаялись. В этот храм было вложено много сил, энергии и финансов. Нам предлагали другое место. Но мы всеми силами пытались сохранить наш общий дом», — говорит заместитель настоятеля.

Несмотря на удаленность храма от города и довольно малую известность, сюда приезжают туристы из разных стран и регионов Узбекистана, школы привозят учащихся с образовательной целью. Здесь были главные монахи Тайланда и Бирмы, монахи из Южной Кореи.

«Сегодня (в субботу — ред.), после стольких месяцев тревожного ожидания, мне позвонили и пригласили в „Ташгенплан“. Наше обращение услышали и отнеслись очень благосклонно. Благодаря вмешательству и. о. хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева и усилиями его помощников вопрос решили в положительную сторону, приняв во внимание все аспекты», — рассказал Александр Хегай.

Глава «Ташгенплана» в присутствии представителей хокимията и подрядчика строительства объяснил, что храм находился на линии сноса, но архитекторам удалось внести корректировки в проект, и храм останется на своем месте.

Заместителю настоятеля храма был вручен новый план, согласно которому тротуар, который должен был проходить через двор комплекса, будет его огибать.

«Мы хотим официально поблагодарить руководство Ташкента и страны за положительное решение вопроса. Наш настоятель, который сейчас в Астане на съезде мировых религиозных лидеров, осведомлен об этом решении и выражает благодарность властям, за то, что услышали нас», — отметил Александр Хегай.

Он также поблагодарил всех, кому оказалась небезразлична судьба храма, кто переживал и беспокоился о нем, в том числе интернет-издания, которые привлекли внимание к проблеме. «Для нас это очень важно», — подчеркнул заместитель настоятеля.