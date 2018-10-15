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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялась церемония открытия дней культуры КНДР

CA-NEWS (MNG) - 15 октября в министерстве иностранных дел состоялась церемония открытия «Дни культуры КНДР» по случаю 70-летней годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и КНДР, сообщает Montsame.

В рамках данного мероприятия также была открыта выставка фотографий, документов и исторических книг, связанных с историей двусторонних отношений и сотрудничества двух стран.

Бывший посол Монголии в КНДР Д.Бямбаа, принявший участие в церемонии открытия отметил, что отношения между двумя странами развивались в начале по направлению оказания взаимной помощи, таких как принятие корейских детей в Монголии во время Корейской войны, а затем расширились, положив начало целому ряду новых направлений в областях торговли, развития малых и средних предприятий, создания совместных фармацевтических предприятий и подготовки специалистов в области химической технологии и промышленности.

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