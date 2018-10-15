Мэр Душанбе поручил учреждениям и организациям сажать деревья и цветы

CA-NEWS (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали утвердил План мероприятий по посадке саженцев деревьев, многолетних и сезонных цветов и кустарников в осенний период 2018 года и весной 2019 года.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, председателям районов города Душанбе и ответственным городским структурам поручено принять соответствующие меры по исполнению данного Плана мероприятий и ежемесячно докладывать мэру о выполненных работах.

Согласно данному решению, организации, учреждения и другие хозяйствующие субъекты города, независимо от их форм собственности обязуются заняться посадкой саженцев деревьев, кустов и цветов на своих территориях с соблюдением агротехнических норм.

Надзор над исполнением данного решения Рустам Эмомали возложил на своего отраслевого заместителя.