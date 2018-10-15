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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские делегаты обсудили вопросы трансграничных вод в Астане

CA-NEWS (MNG) - Восьмая сессия Совещания сторон Конвенции Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер прошла 10-12 октября в Астане. В ней приняли участие монгольские делегаты во главе с госсекретарем Министерства природы и туризма Ц.Цэнгэл, сообщает Montsame.

Более 400 участников – делегаты ведомств, отвечающих за вопросы вод, внешней политики, развития сотрудничества, сторон Конвенции, представителей международных организаций и научных учреждений обменялись мнениями и обсудили самые актуальные вопросы. За последние годы потребление воды резко растет, а ее доступность снижается. Эффективное потребление и защита трансграничных вод в рамках многостороннего сотрудничества вносит важную роль в обеспечении мира, устойчивости, экономического роста и устойчивого развития. Стороны отметили значимость Водной конвенции в реализации цели и задач Устойчивого развития.

В ходе заседания госсекретарь Ц.Цэнгэл провел встречи с замминистра сельского хозяйства Республики Казахстан Ерланом Нысанбаевом и руководителем Отдела по окружающей среде ЕЭК Марко Кейнером и обменялся с ними мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

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