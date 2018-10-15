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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане машина столкнулась с тепловозом, водитель легковушки погиб

CA-NEWS (TJ) - Один человек – водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения автомашины с тепловозом в Таджикистане.

Как сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана, дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу на железнодорожных путях между станциями Рохати-Вахдат.

Водитель автомашины «Опель-Вектра», 31-летний житель города Вахдата Гафур Ятимов не справился с управлением, и в результате произошло столкновение с тепловозом.

Тепловозом в момент ДТП управляли машинист Бахром Махмудов, помощник машиниста Карим Ибрагимов – жители города Душанбе.

В результате столкновения водитель иномарки Гафур Ятимов скончался от полученных травм в больнице города Вахдата.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

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