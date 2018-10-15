Свыше 110 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке

CA-NEWS (CA) - Число отравившихся питьевой водой в провинции Басра на юге Ирака выросло до 111 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Басре Махди ат-Тамими. Среди пострадавших есть также ученики школ, которые могли отравиться в учебных заведениях, сообщает Deutsche Welle.

В сентябре власти провинции сообщали о 27 тысячах пострадавших. С июля в Басре и других городах на юге Ирака продолжаются антиправительственные демонстрации против ухудшения состояния коммунальной отрасли и безработицы.

Правительство Ирака пообещало выделить до 17 миллионов долларов на работы по восстановлению системы водопроводов питьевой воды и электросетей в Басре. На фоне демонстраций в Кувейте решили передать Ираку четыре мощные опреснительные установки.