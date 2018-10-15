РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане прокурору предлагали взятку по делу о массовом отравлении в ресторане

CA-NEWS (UZ) - Мужчина, готовивший салаты в домашних условиях для ресторана «Бахтли оила» в Карши, где после свадьбы 27 сентября отравились 90 человек, задержан при даче взятки сотруднику прокуратуры. Об этом сообщает centralasian.org.

М. Шукуров предложил взятку прокурору Карши, чтобы в его отношении не возбудили уголовное дело и не привлекли к ответственности по делу о массовом отравлении, сообщают местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Задержание произошло 13 октября в служебной комнате прокурора Ш. Нажмиева при даче взятки М. Шукуровым в размере 500 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса республики.

Причиной ухудшения здоровья посетителей ресторана, согласно результатам проверки, стало употребление салатов «Французский» и «Смак», приготовленных в доме М. Шукурова с нарушением санитарных норм.

print
  • Вице-премьер министр Монголии встретился с премьер-министрами Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана
  • Александр Мяхар снял кандидатуру с выборов главы Хакасии, после чего остался только один кандидат
  • Свыше 110 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×