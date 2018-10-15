Рахмон: За пять лет в экономику Таджикистана привлечено $5 миллиардов

CA-NEWS (TJ) - Более $5 млрд. иностранных инвестиций поступили в таджикскую экономику за последние пять лет. Из них $2 млрд. – прямые иностранные инвестиции.

Такую статистику привел сегодня на открывшемся в Душанбе Международном форуме предпринимательства президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает АП.

Привлеченные средства, по словам президента, были направлены на производство промышленной продукции, в строительный сектор, в энергетическую инфраструктуру и туризм.

"Доля частного сектора в структуре ВВП в текущем году в этой связи достигла 70%, что на 12% больше чем пять лет назад", - отметил Эмомали Рахмон.

Глава государства подчеркнул, что посредством привлечения прямых иностранных инвестиций доля промышленного сектора в 2017 году составила 17%, а экспорт продукции отрасли, в частности цемента, гипсокартона, красочных материалов, руды, фруктовых и овощных консервов, хлопковых тканей и ковров значительно вырос.

"Несмотря на созданные благоприятные условия, к сожалению, до сих пор часть налогоплательщиков нарушает законодательство", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Он отметил, что, согласно результатам проверок в 2017 году и восемь месяцев 2018 года в целом, выявлено скрытие налогов на общую сумму 1 миллиард 240 миллионов сомони, из которых 900 миллионов сомони направлены в бюджет.

Президент поручил предпринимать действенные меры, чтобы впредь исключить такие нарушения налогового законодательства.