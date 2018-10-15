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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности до 2025 года

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Документ предписывает правительству России обеспечить реализацию Основ и утвердить соответствующий план мероприятий в трехмесячный срок. Предыдущая редакция Основ, принятая в 2012 году, признана утратившей силу.

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