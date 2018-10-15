После визита Шавката Мирзиёева в Ташкентскую область, пятерых хокимов лишили зарплаты

CA-NEWS (UZ) - После визита президента Шавката Мирзиёева в Ташкентскую область, пятерых районных хокимов (глав администраций) лишили двухмесячной зарплаты, сообщают источники Kun.uz.

12 октября Шавкат Мирзиёев посетил Букинский район Ташкентской области. Побывав на хлопковом поле фермерского хозяйства «Валихон ота», глава государства ознакомился с процессом уборки урожая. Президент провел беседу с фермерами области и ответственными лицами сельскохозяйственной сферы.

При этом в ходе визита президента было выявлено ряд недостатков. Деятельность некоторых чиновников было подвергнуто критике.

13 октября, хоким Ташкентской области вынес решение о лишении двухмесячной зарплаты хокимов Букинского, Пскентского, Чиназского и Янгиюльского районов. По данным источников, такое решение было принято из-за нарушения системы сбора хлопка.

Кроме этого, хокимы были предупреждены о том, что если ситуация не будет исправлена, то они могут потерять свою должность.