Президент Болгарии прокомментировал убийство местной журналистки

CA-NEWS (CA) - Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал убийство журналистки Виктории Мариновой, сообщает The Sofia Globe.

По его словам, преступление выявило высокий уровень недоверия к правовой системе как в стране, так и за ее пределами.

«В ходе расследования полиции следует показать всему миру, что такие преступления здесь раскрываются эффективно.Также убийство показало, что существуют двойные стандарты относительно ценности человеческой жизни»,- подчеркнул Радаев.

Тело Мариновой было найдено на территории парка 6 октября. Судмедэксперты пришли к выводу, что журналистку сначала избили и изнасиловали, а затем убили.

Административный директор частного телеканала TVN Маринова вела шоу «Детектор», в рамках которого она искала возможные мошенничества болгарских бизнесменов и чиновников с фондами Евросоюза. Первый эпизод программы вышел в эфир за неделю до убийства журналистки.

Маринова была ведущей программы "Детектор" на болгарском телеканале TVN. Она освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых ЕС. Генпрокурор Сотир Цацаров заявил, что пока версия убийства в связи с профессиональной деятельностью не исключается, но не является основной. По словам Цацарова, обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о спонтанном нападении, главной целью которого было изнасилование, передает Би-Би-Си.