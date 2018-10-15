Узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешёвыми казахстанскими продуктами

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана несколько часов подряд простаивают на границе с Казахстаном, чтобы приобрести продукцию из этой страны, сообщает «Хабар 24».

Наибольшим спросом пользуются продукты питания, бытовая техника и строительные материалы. По словам узбекских продавцов, их привлекает не только доступная цена, но и хорошее качество казахстанских товаров.

В сутки почти 30 тысяч граждан из Узбекистана выезжают из Казахстана, и это только через пограничный пункт «Шелковый путь». Большинство из них провозят с собой продукты и технику, купленные на рынках Казахстана. Импортируют и фрукты. По словам узбекских коммерсантов, спрос на казахстанскую продукцию достаточно высок, так как она отличается хорошим качеством.

«Спрос на продукцию, производимую в Казахстане, на внутреннем рынке Узбекистана неуклонно растет. Это основа политики наших президентов. Узбекский народ хорошо покупает ваши товары», - говорит предприниматель Сурат Абидов.

«Я покупаю казахстанские конфеты. Конечно, цена недорогая. Еще я приобретаю муку, масло и иногда подсолнечное масло. Мне нравится казахстанская продукция», - отметила жительница Ташкента Анна Вишняк.

Сумма товаров, перевозимых воздушным сообщением из Казахстана в Узбекистан, не должна превышать двух тысяч долларов. Без учета НДС. Если говорить о железнодорожном транспорте, то здесь лимит установлен в пределах одной тысячи долларов. Ну, а те, кто выбрал пеший переход через границу, должны иметь при себе товар на сумму, не превышающую 300 долларов.

«К слову, это основное препятствие, которое мешает полноценной торговле между двумя странами. Его упразднение позволило бы двум экономикам выйти на более высокий уровень товарооборота, считают в соседней республике», - говорят корреспонденты «Хабар 24».