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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Прокурор Ташкентской области покинул свой пост

CA-NEWS (UZ) - Исполняющий обязанности прокурора Ташкентской области Шавкат Туракулович Рахматов покинул свой пост. Как сообщили Kun.uz в Генеральной прокуратуре, он покинул пост по собственному желанию.

Шавкат Рахматов был назначен исполняющим обязанности прокурора Ташкентской области в июле текущего года. Тогда он занял место Баходыра Пулатова, который был назначен хокимом Сурхандарьинской области.

В течение года в Ташкентской области прокуроры поменялись четыре раза. В октябре 2017 года бывший прокурор региона Жамшид Файзиев был уволен из-за приписок хлопка. Улугбек Суннатов был освобожден от должности прокурора Ташкентской области в январе 2018 года, отмечает издание.

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