В Северо-Казахстанской области запущен завод по производству крахмала, клейковины и биоэтанола за $30 млн

CA-NEWS (KZ) - В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области запущен завод «Bio operations».

Как сообщает пресс-служба акимата СКО, предприятие производит биоэтанол, крахмал и клейковину.

По словам акима региона Кумара Аксакалова, «Bio operations» является одним из стратегически важных предприятий для страны. Общая сумма инвестиций составила 11 млрд тенге ($29,7 млн). Годовая мощность завода по переработке - 300 тыс. тонн зерна. Сырье для производства используется только местное.

«Это уникальное предприятие. Надо подчеркнуть, в мире всего несколько таких заводов. Здесь будут работать 400 человек, и все они местные жители. Также возобновил работу свинокомплекс на 50 тысяч голов. В скором времени запустят мясокомбинат, которому нет аналогов в Центральной Азии. Мощность мясокомбината 15 тысяч тонн мяса в год. В перспективе работой будут обеспечены 1000 человек. Налоговые поступления в бюджет региона ежегодно составят 100 млн тенге», - отметил он.

В настоящее время запущен цех по производству клейковины и крахмала. Следующий этап: производство биоэтанола, который повышает октановое число бензина и делает его экологически чистым. Сейчас ведутся переговоры с нефтеперерабатывающими заводами Казахстана для поставки биоэтанола.

Отмечается, что, если раньше крахмал, клейковину и биоэтанол импортировали, то теперь североказахстанский завод закрывает все потребности республики. Также продукция завода пойдет на экспорт в страны Европы и Центральной Азии.