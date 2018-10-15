Международная компания установила на обочине дорог Бухары мусорные контейнеры

CA-NEWS (UZ) - На днях состоялся медиа-тур на завод компании Кнауф, в ходе которого журналисты ознакомились с экологической акцией, проведенной компанией в сентябре 2018 года.

Вдоль дороги, ведущей к заводу ИП ООО «Кнауф Гипс Бухара», установлены функциональные мусорные контейнеры, которые должны уменьшить количество разбрасываемого мусора в степи.

Дизайн контейнеров продуман с учетом особенностей местности. Конструкции прочно прикреплены к бетонному фундаменту, что обеспечивает их максимальную устойчивость. Выкидывать мусор в контейнер можно не выходя из автомобиля. Доступ к содержимому имеют только службы вывоза мусора, услуги которых оплачиваются компанией Кнауф. Каждый контейнер состоит из трех ярко выкрашенных отсеков для раздельного сбора мусора: для бытовых отходов, для пластика и стекла и для макулатуры.

Синий отсек предназначен для макулатуры, чистой бумаги (картон, газеты, журналы, тетради, открытки). Зеленый отсек предназначен для утилизации пластика и стекла. Оранжевый отсек - для бытовых отходов и прочего мусора, не поддающегося переработке.

Благодаря современным технологиям производство Кнауф не наносит урона экологическому состоянию региона, отметили в компании. На прилегающей к заводу территории компания ежегодно высаживаются адаптированные к местному климату деревья. Установка контейнеров - еще один важный и нужный проект по сохранению окружающей среды. Конструкция контейнеров позволят автомобилистам выкидывать мусор не выходя из автомобиля.

«Мы надеемся, что инициативу компании Кнауф подхватят ответственные службы и бизнес, которым небезразлично наше общее будущее», — сказал генеральный директор предприятий Кнауф в Узбекистане Дмитрий Дерипалко.

Вывоз содержимого контейнеров осуществляет компания “Махсустранс”.

В рамках медиа-тура журналисты ознакомились с новой производственной частью завода ИП ООО «Кнауф Гипс Бухара», которая была открыта в мае 2018 года, и посетили Мамаджургатинское месторождение, в котором добывается сырье для производства.

Журналисты также посетили экологический центр «Джейран», который компания Кнауф поддерживает строительными материалами и финансовыми средствами для покупки кормов уже много лет. По мнению специалистов центра, установленные рядом с экоцентром контейнеры позволят уменьшить количество мусора, который ухудшает окружающую среду и зачастую становится причиной болезни, травм и гибели животных.

Кнауф – международная компания, является одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире. В 1993 году началась инвестиционная деятельность КНАУФ в России, затем приобретались и создавались предприятия в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Грузии.