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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Западно-Казахстанской области открыт мавзолей Таксайской «золотой принцессы»

CA-NEWS (KZ) - В селе Долинное Теректинского района состоялась церемония открытия мавзолея Таксайской принцессы.

Как сообщает пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области, мавзолей «Таксайская принцесса» высотой 7 метров и шириной 4 метра был возведен за счет меценатов.

Отмечается, что осенью 2012 года специалисты Центра истории и археологии в ЗКО проводили раскопки. В ходе раскопок был обнаружен комплекс из 4 курганов, который получил название «Таксайский курганный комплекс».

По словам ученых, «Золотая принцесса» имеет возраст 35-40 лет. На месте захоронения были обнаружены золотые серьги, кольца, нагрудные украшения и другие артефакты в количестве около 500 штук. Ее платье и покрывало было украшено вышивками из золотых нитей. Рядом с ней были захоронены еще два стражника, что свидетельствует о ее высоком социальном статусе.

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