Вице-премьер министр Монголии встретился с премьер-министрами Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана

CA-NEWS (MNG) - Вице-премьер министр Монголии У.Энхсайхан принял участие в заседании глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Душанбе 11−12 октября. На полях данного заседания он провел двусторонние встречи с главами правительств некоторых стран, сообщает Montsame.

11 октября вице-премьер встретился с премьер-министром Республики Таджикистан К.Расулзода. В начале встречи У.Энхтувшин поздравил таджикистанскую сторону с успешной организацией саммита ШОС и выразил благодарность за тёплый прием.

Также он подчеркнул, что Монголия придерживает политику, развивающую дружественные отношения и сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном. Стороны обсудили вопросы по активизации двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями по вопросам о сотрудничестве в областях сельского хозяйства, энергетики и вопросам о взаимной поездке граждан двух стран.

Также в этот день вице-премьер У.Энхтувшин провел встречу с премьер-министром Кыргызстана М.Д.Абылгазиевым, на которой были затронуты вопросы тесного сотрудничества, взаимной поддержки и обмена опытом двух стран, выбравших демократический путь развития и парламентскую систему. Были отмечены вопросы стабилизации в последнее время встреч на высоких и высших уровнях и переговоров и активизации межсекторального сотрудничества.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы о развитии двусторонних отношений во всех возможных сферах, в том числе торгово-экономического сотрудничества, в целях которого ожидается проведение в ближайшее время межправительственной консультативной встречи и содействие с киргизской стороны в установлении соглашения о свободной торговле нашей страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В рамках саммита ШОС вице-премьер У.Энхтувшин встретился с премьер-министром Республики Казахстан Б.А.Сагинтаевым. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения масштаба двусторонних отношений, активизации политических переговоров, увеличения частоты взаимных визитов и развития торгово-экономического сотрудничества. Вице-премьер Монголии подчеркнул важность тесного сотрудничества соответствующих организаций двух стран для реализации вопросов, о которых договорились на 7-й монголо-казахстанской межправительственной консультативной встречи в Астане.

Также он выразил благодарность казахстанской стороне за поддержку в установлении соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС и попросил оказать в дальнейшем содействие нашей стране в решении данного вопроса. Наряду с этим, вице-премьер выразил благодарность Правительству Казахстана за принятие решения оказать помощь жителям западного региона Монголии в связи с наводнением и стихийными бедствиями. На встрече были затронуты вопросы об увеличении возможностей взаимных поездок граждан двух стран, изучении опыта по созданию зоны свободной торговли и другие конкретные вопросы.