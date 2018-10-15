Назарбаев принял министра культуры Мухамедиулы

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 октября встретился с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи они обсудили ключевые направления деятельности министерства, включая меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере кинематографии, а также развитию туризма и спортивной отрасли.

По информации министра культуры и спорта, проект закона «О кинематографии», который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте, направлен на повышение эффективности механизмов поддержки создания национального кино, обеспечения широкого проката и выхода казахстанских фильмов на международный рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства с ведущими компаниями мира.

А.Мухамедиулы также доложил о ходе разработки государственной программы по развитию туризма до 2023 года и выполнения поручения по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, обозначенного в послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».