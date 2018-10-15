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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кенсингтонский дворец сообщил о беременности Меган Маркл

CA-NEWS (CA) - Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter. Появление ребенка ожидается весной 2019 года.

Он станет первым для обоих супругов. В настоящий момент принц Гарри и Маркл находятся в Австралии в королевском турне, которое продлится в течение 16 дней.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл 19 мая обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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