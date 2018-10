Кенсингтонский дворец сообщил о беременности Меган Маркл

CA-NEWS (CA) - Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter. Появление ребенка ожидается весной 2019 года.

Он станет первым для обоих супругов. В настоящий момент принц Гарри и Маркл находятся в Австралии в королевском турне, которое продлится в течение 16 дней.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk