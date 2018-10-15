СЭЗ «Павлодар» признана одной из лучших в мире

CA-NEWS (KZ) - Специальная экономическая зона «Павлодар» стала победителем в номинации «Лучшая ресурсно-сырьевая база 2018» по версии британского журнала fDi Мagazine.

Как сообщается на сайте акимата Павлодарской области, fDi Magazine (Foreign Direct Investment) представляет собой современный обзор глобальной инвестиционной деятельности в разрезе отдельных секторов экономики и формирует собственный рейтинг экономических зон всего мира. Издание, которое выходит более 10 лет с периодичностью один раз в два месяца и тиражом в 15 тысяч экземпляров, является подразделением известного международного издания Financial Times.

«Положительная оценка fDi – это не просто строка на печатной странице, ведь рейтинг журнала признается лучшими экспертами и глобальной элитой бизнеса. Присуждение номинации от имени fDi Magazine определяет статус специальной экономической зоны «Павлодар» в качестве международной инвестиционной площадки, привлекательной для развития бизнеса, на которой есть качественное и доступное сырье практически для любого бизнеса и производства», - отметил глава СЭЗ Айбек Турсынгалиев.

По его словам, в настоящее время на территории СЭЗ «Павлодар» выпускается порядка 30 наименований продукции, экспортируемой в десяток стран мира.