Заводы по сборке машин, сельхозтехники, телевизоров, компьютеров и мясоперерабатывающий комплекс откроются в Костанае

CA-NEWS (KZ) - В Костанайской области прошел форум «Kostanay Invest 2018».

Как сообщает пресс-служба акимата региона, аким Архимед Мухамбетов, открывая мероприятие, напомнил, что в прошлом году в области впервые прошел инвестиционный форум, в рамках которого было подписано 28 меморандумов на сумму более 200 млрд тенге. В этом году планируется подписать 19 меморандумов на сумму 251 млрд тенге.

«Объем внешних инвестиций возрос почти в два раза. Сейчас нами прорабатывается 40 инвестиционных проектов на 2,2 трлн тенге, 13 из них с иностранным участием, 3 - с участием китайских инвесторов», - сообщил глава области.

По его словам, сегодня подписаны соглашения по производству телевизоров и компьютеров на территории индустриальной зоны. Стоимость проекта - 50 млн долларов. Также на базе индустриальной зоны Костаная планируется производство тракторов и сельхозтехники, стоимость проекта - 15,9 млрд тенге. Компания Hangteng планирует инвестировать 150 млн долларов в проект по производству легковых автомобилей, который будет также размещен в индустриальной зоне. До конца года компания CNC завершит вхождение в капитал группы компаний Allur с объемом инвестиций 1,2 млн долларов, что позволит производить к 2023 году до 66 тыс. автомобилей в год.

«В сфере АПК у нас сейчас создается сельскохозяйственный хаб по глубокой переработке зерна. Строительно-монтажные работы планируется начать уже весной следующего года. Общая стоимость проекта составляет более 200 млн долларов»,- сообщил А.Мухамбетов.

Кроме создания индустриальной зоны, в регионе принялись за создание кластера по переработке сельхозпродукции. В частности, в Аркалыке на стадии завершения строительство крупного мясоперерабатывающего комплекса, запустить который планируется в начале ноября. Вместе с тем, на высвобождаемой промышленной площадке Торгайского бокситного рудоуправления будет создана фабрика-кухня для приготовления блюд. Партнером проекта выступит российская компания «Кейтеринбург», которая входит в топ-5 российских компаний в сфере общественного питания.

«Сейчас проводится работа по наполнению индустриальной зоны. На данный момент решен вопрос с размещением 11 проектов на сумму 235 млрд тенге. Таким образом, на 1 тенге из бюджета будет привлечено 37 тенге инвестиций. С учетом активного развития зоны нами прорабатывается вопрос о придании ей статуса специальной экономической зоны. Сейчас этот вопрос решается на уровне Правительства», - заявил аким.