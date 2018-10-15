Евросоюз одобрил новый режим санкций за применение химоружия

CA-NEWS (CA) - Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию и применению химического оружия, сообщает Би-Би-Си.



"Теперь ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия, вне зависимости от их национальной принадлежности и местонахождения", - говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.

Предложение о введении нового режима санкций было выдвинуто Великобританией и Францией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и применения химоружия в Сирии. Решение разработать единый пакет санкций был принято на саммите ЕС в июне этого года.

Санкции будут включать запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.

Согласно заявлению, ограничительные меры коснутся как тех, кто несет прямую ответственность за создание и применение химического оружия, так и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.

"Это решение поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это предусмотрено конвенцией о запрещении химического оружия, на фоне роста числа химических атак в различных частях мира", - подчеркивается в заявлении.

Саммит ЕС, на котором было принято решение о разработке санкционного режима за применение химоружия, состоялся после экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

На ней было принято решение о наделении экспертов ОЗХО правом не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть ответственных в этом. Фактически - обвинять кого-либо в применении химоружия, в том числе государства.

С инициативой реформировать ОЗХО выступила Великобритания. За расширение полномочий проголосовали 82 страны, против - 24. Против выступали прежде всего Россия, Сирия и Иран.

В конце августа 2018 года санкции против России в связи с отравлением Скрипаля ввели США. Они включали запрет на поставки товаров и услуг для оборонного сектора, а также технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

При этом Вашингтон пригрозил через три месяца применить второй пакет санкций, если Москва не предоставит гарантии в том, что не будет производить и использовать химическое оружие, и не даст согласие на допуск международных наблюдателей на заводы.