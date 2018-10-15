Сергей Шойгу приедет в Монголию с официальным визитом

CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Российской Федерации, генерал армии С.Шойгу приедет в Монголию с однодневным визитом 18 октября, передает Montsame.

О своем намерении посетить Монголию министр обороны России выразил весной на встрече с министром обороны Монголии Н.Энхболдом в рамках его прибытия в Москву для участия в 7-й Международной конференции по безопасности.

Монголия тесно сотрудничает с Россией в оборонной отрасли и Россия со своей стороны оказывает поддержку Монголии в подготовке военных кадров и модернизации военной техники и оружия.

Этому визиту министра обороны Российской Федерации сторонами придается особое внимание.