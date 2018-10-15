Сергей Шойгу приедет в Монголию с официальным визитом
CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Российской Федерации, генерал армии С.Шойгу приедет в Монголию с однодневным визитом 18 октября, передает Montsame.
О своем намерении посетить Монголию министр обороны России выразил весной на встрече с министром обороны Монголии Н.Энхболдом в рамках его прибытия в Москву для участия в 7-й Международной конференции по безопасности.
Монголия тесно сотрудничает с Россией в оборонной отрасли и Россия со своей стороны оказывает поддержку Монголии в подготовке военных кадров и модернизации военной техники и оружия.
Этому визиту министра обороны Российской Федерации сторонами придается особое внимание.
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