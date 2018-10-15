Зима в Казахстане будет холодной, ощутимые морозы наступят в начале ноября

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане, по предварительному прогнозу на ноябрь, ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками, в сопровождении с порывистым ветром, гололедицей на дорогах и образованием тумана в ночные и утренние часы.

По данным синоптиков Казгидромета, ощутимые морозы следует ожидать в середине первой, второй и третьей декады ноября, когда столбики термометров могут понизиться: в северной половине Казахстана ночью до -10-20 градусов, днем до -5-10 градусов; в южной половине ночью до -5-10, днем до 0-5 мороза.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу (оправдываемость 55-60%), приближающаяся зима в Казахстане ожидается холодной и с осадками в пределах нормы.

В декабре частое вторжение холодных антициклонов обусловит морозную и малоснежную погоду на большей части страны с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1 градус, за исключением запада и востока республики, где температурный фон ожидается около нормы. Осадки умеренного характера пройдут на северо-востоке, местами на юго-западе, юге, а также в горных и предгорных районах юго-востока и востока Казахстана.

Январь 2019 года с господством Сибирского антициклона на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1 градус и малоснежным. Исключение составят западные и южные регионы страны, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, местами в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.

В феврале с ультраполярным вторжением средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса, лишь на юго-востоке страны – в пределах климатической нормы. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе и юго-востоке, а также местами в горных и предгорных районах юга и востока республики.

Начало календарной весны придет в среднемноголетние сроки и ознаменуется чередованием возврата холодов и оттепелей, а также обилием осадков. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, на западе, юге и юго-востоке страны – около нормы.

Количество осадков за март предполагается больше нормы, местами на юго-западе и юго-востоке страны – около нормы.