Centerra Gold объявила о продаже своего монгольского бизнес-подразделения

CA-NEWS (MNG) - Centerra Gold 11 октября объявила о продаже своего монгольского бизнес-подразделения, в том числе шахты Boroo Gold и перерабатывающего предприятия, а также Gold Project Gold, сообщает metaltorg.

OZD ASIA PTE Ltd. («OZD») приобрела все выпущенные акции и долговые обязательства Centerra Netherlands, BVBA, которая является 100% прямым акционером монгольских дочерних компаний Centerra, ООО «Boroo Gold» и ООО «Центрра Голд Монголия» («CGM»).

В соответствии с соглашением о покупке OZD сохранит платеж в размере $5 млн, полученный в сентябре 2018 года, и дополнительные $5 млн, которые будут получены CGM от ООО «Steppe Gold LLC» в отношении предыдущей продажи проекта ATO.

Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор Centerra, заявил, что «продажа монгольской бизнес-единицы является еще одним шагом вперед в повышении общего качества портфеля активов Centerra и позволит руководству сосредоточиться на проектах развития компании в других юрисдикциях, включая Канаду и Турцию".

OZD - частная сингапурская компания, которая специализируется на добывающих и металлургических активах развивающихся рынков.

Centerra Gold Inc.– канадская золотодобывающая компания, специализирующаяся на эксплуатации, разработке, геологической разведке и приобретении объектов золотодобычи в Северной Америке, Азии и других регионах мира. Является крупнейшей западной компанией-производителем золота в Центральной Азии.

Centerra управляет двумя флагманскими активами: шахтой «Кумтор» в Кыргызской Республике и шахтой «Милл-Миллиган» в Британской Колумбии (Канада), строит свою шахту «Öksüt Gold» в Турции.