В Астане родители учеников смогут наблюдать за приготовлением пищи в столовых школ по видеокамерам

CA-NEWS (KZ) - Управление образования Астаны рассматривает возможность установления видеокамер в столовых школ и детских садов города.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, в прошлом году в организациях образования были созданы комиссии, в состав которых вошли директора, медработник, социальные педагоги и представители родительских комитетов. Они имеют полномочия для того, чтобы на регулярной основе проводить проверку качества питания и в случае выявления каких-то замечаний вносить их в официальные акты проверок. На их основании может рассматриваться вопрос о расторжении договоров с поставщиками питания.

«Если у родителя есть санитарная книжка, то он может, в принципе, зайти на кухню и посмотреть, что там происходит. Сейчас мы уже рассматриваем, чтобы со следующего года в школьных столовых устанавливать камеры, чтобы родитель мог видеть процесс приготовления», - сказал на брифинге в акимате руководитель управления Ануар Жангозин.

По данным ведомства, с начала нового 2018-19 учебного года во всех 85 школах столицы организовано школьное питание. На бесплатной основе горячее питание организовано для 76757 учащихся начальных классов и для 1273 детей из социально уязвимых слоев населения (5-11 классы). Для этой цели из местного бюджета на 2018 год выделено порядка 4 млн тенге. Стоимость одноразового питания составляет 338 тенге. За счет спонсоров питание организовано для 620 детей. Для учащихся, не входящих в категорию социально уязвимых слоев населения, питание предоставляется на платной основе.

По итогам проведенного в прошлом году мониторинга были привлечены к дисциплинарной ответственности 14 руководителей общеобразовательных школ. Из них: предупреждение – 5 (школы №14, 24, 68, 71, 75); замечание – 1 (школа №48); выговор – 8 (школы №10, 51, 57, 65, 69, 71, 77, 47). Были расторгнуты договоры с поставщиками в двух организациях образования (школы №69, 73), между школой №10 и поставщиком после окончания пришкольного лагеря осуществлено расторжение договора.