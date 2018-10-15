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  16 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Непале с горы эвакуировали тела девяти погибших альпинистов

CA-NEWS (CA) - С горы Гурья в Непале сняли тела девяти альпинистов, погибших во время снежного шторма 12 октября, сообщает ВВС.

Среди погибших оказались пятеро граждан Южной Кореи и четверо местных гидов. Альпинисты планировали покорить вершину высотой 7,2 км в гималайском массиве Аннапурна. На высоте 3,5 км они устроились на ночевку, однако на лагерь налетел снежный шторм, в результате которого вся группа погибла.

Тела погибших с многочисленными переломами и травмами спасатели обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 метров. По предварительным данным, лед и снег падали с высоты на гору, и сильный ветер разбросал лагерь и альпинистов.

Эта группа альпинистов стала самой большой из тех, что погибли в Непале за последние два года. Лидером группы был опытный кореец Ким Чан Хо, которому удалось подняться на 14 высочайших вершин мира без кислородного снаряжения. Следствие должно установить все обстоятельства гибели группы.

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